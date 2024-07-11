Bursa'da çıkan kavgada bekçi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da çıkan kavgada bekçi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa\'da çıkan kavgada bekçi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi, kaşından hafif şekilde yaralandı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

11.07.2024 15:06
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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran bekçinin kaşı yarıldı. Hafif yaralanan bekçi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan iki taraf karşılaşınca arasında yeniden kavga etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaylar polisin müdahalesiyle bastırılırken bir bekçi kaşından hafif şekilde yaralandı. Yaralı bekçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Kavga, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çıkan kavgada bekçi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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