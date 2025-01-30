Bursa'da Çocuk, Yola Fırlayıp Kazadan Kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da Çocuk, Yola Fırlayıp Kazadan Kurtuldu

Bursa\'da Çocuk, Yola Fırlayıp Kazadan Kurtuldu

Bursa'da oyun oynayan bir kız çocuğu yola fırladı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

30.01.2025 11:09
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Bursa'da oyun oynarken yola fırlayan bir çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde ki sokak arasında oyun oynayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu ablasıyla oyun oynarken aniden yola fırladı. O an da seyir halindeki sürücü ise, yola fırlayan küçük kızı son anda fark edip frene bastı. Minik kızın kazadan kıl payı kurtulduğu anlar araç içi kamerasıyla kaydedilirken, sürücünün hızla ilerlememesi muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Çocuk, Yola Fırlayıp Kazadan Kurtuldu - Son Dakika

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