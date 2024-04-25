Bursa'da Dayı, Yeğenini Silahla Yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da Dayı, Yeğenini Silahla Yaraladı

Bursa\'da Dayı, Yeğenini Silahla Yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, dayı tarafından yeğene ateş edilerek yaralandı. Saldırgan dayı tutuklandı.

25.04.2024 13:24
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğenini tabancayla ateş ederek yaraladı. Saldırgan dayı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dayı Coşkun Tekin(58), yan yana bulunan evlerinin ortak olarak kullandıkları bahçedeki üzüm bağını kestiğini iddia ettiği yeğeni Enes Ş.(37) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine ateş etti. 2 bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralanan genç, yere yığıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldılar. Yaralı genç, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli dayı ifadesinde, "2 gün önce üzüm bağı kesme meselesi yüzünden tartışma yaşadık. Dün de denk gelince aramızda tartışma çıktı. Hakaret edince bende tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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