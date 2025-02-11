Bursa'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

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Depoda çıkan yangın köylülerin yardımıyla söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde depoda çıkan yangın köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, depoda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.