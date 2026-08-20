Bursa\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da depo ve tarlalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir depo ile çevresindeki tarlalık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Ekipler yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmaların neticesinde kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.