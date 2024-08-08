Bursa'da Dere Kenarında Yürüyüş Yapan Kadın Dereye Düştü - Son Dakika
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Bursa'da Dere Kenarında Yürüyüş Yapan Kadın Dereye Düştü

Bursa\'da Dere Kenarında Yürüyüş Yapan Kadın Dereye Düştü

Bursa'da dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybeden bir kadın dere yatağına düştü. Yaralı kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 19:12
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Bursa'da dere kenarında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek dere yatağına düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nin yanında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin yanında yürüyüş yapan Gülfet E. (48), bir anda dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekipleri dere yatağına inerek talihsiz kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahale sonrası Gülfet E., sedye ile itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkartıldı. Yaralı kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dere Kenarında Yürüyüş Yapan Kadın Dereye Düştü - Son Dakika

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