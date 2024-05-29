Bursa\'da Dereye Düşen Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Bursa'da dereye düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

Olay, Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Gökdere Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında alkol alan şahıs dengesini kaybedip dereye düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereye düşen şahsı halat yardımıyla yukarı çıkardı. Şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BURSA