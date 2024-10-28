Bursa'da Diş Doktorunu Vuran Eş Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Diş Doktorunu Vuran Eş Tutuklandı

Bursa\'da Diş Doktorunu Vuran Eş Tutuklandı

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru Yasemin Çetin, eski eşi diş teknisyeni A.Ç. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası A.Ç. polis tarafından yakalandı, Yasemin Çetin'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

28.10.2024 14:08  Güncelleme: 14:16
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Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı. Diş doktoru kadının cansız bedeni ise öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasemin Çetin'in cansız bedeni ise öğlen namazını müteakip Bağlarbaşı Mahallesi Ziraat caminde kılınan cenaze namazının ardından Mustafakemalpaşa Mahallesi Doğancıköy Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'da katılarak yakınlarına başsağlığı diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Diş Doktorunu Vuran Eş Tutuklandı - Son Dakika

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