Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Bursa\'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
27.06.2025 12:44
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Bursa'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi, 5 ildeki operasyonla yakalandı.

Bursa'da sosyal medya üzerinden akıllı hisse yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebeke üyeleri 5 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. 8 kişiden 4'ü tutuklanırken, nitelikli dolandırıcılık yapan şahısların yatırılan paraları kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Ekibin Şile'de lüks bir villada işlemlerini yürüttüğü tespit edildi. Operasyonda 1 Uzi silah, 3 tabanca çok sayıda şarjör, 53 adet cep telefonu ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

22 Şubat tarihinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran bir kişi, 2024 Kasım ayında facebook üzerinden Akıllı Hisse Yatırımı isimli bir sayfada hisse yatırımı gördüğünü, whatsapp grubuna üye olduğunu, yatırım grubunda birçok üye olduğunu, yatırım uzmanının telefonuna program kudurduğunu, yatırım uzmanlarının yönlendirmeleri ile hisse alım-satımı vaadiyle banka hesaplarından toplamda 2 milyon 400 bin lire transfer yapıldığını ihbar etti. Programa göre sözde kazancının sürekli arttığını ancak parasını çekemeyince sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anladığını bildiren kişinin ihbarıyla soruşturma başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce başlatılan çalışmada; dolandırılan vatandaşlara ait paraların bir çok paravan şirket ve İstanbul Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcu hesaplarına geldiği, paravan şirket hesabına gelen paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla, kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktarıldığı, kuyumcu hesabına gelen paraların ise dolandırıcılık şebekesine bağlı saha elamanlarınca fiziki altın olarak alındığı tespit edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 24 Haziran günü, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Hatay illerinde eşzamanlı yapılan operasyonlarda E.A.(24), E.K(19), M.D.A.(33), A.M.K(18), İ.A.(71), F.G(21), U.Ö(31), F.D.(28) isimli 8 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık şebekesine bağlı bir grubun gizliliğe riayet ederek yakalanmamak amacıyla İstanbul Şile Ağva da ormanlık alan içerisinde yazlık villada faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Yazlık villa ve diğer tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 Adet uzi tabir edilen tam otomatik vahim silah, silaha ait 2 adet şarjör, 3 Adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör,67 adet 9mm fişek, 9 adet laptop, 1 adet tablet, 53 adet cep telefonu, 102 adet sim kart ele geçirildi.

Dijital delillerin incelenmesi sonucu çok sayıda olayın aydınlatılması beklenirken, şüphelilerin hesap hareketlerinde yüksek miktarda para trafiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Polis yetkilileri, benzer şekilde dolandırılan mağdurların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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