Bursa'da Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Bursa'da Drift Atan Sürücüye Ceza

Bursa\'da Drift Atan Sürücüye Ceza

Düğün konvoyunda drift atan sürücüye 49 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındı.

27.01.2025 23:28
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Bursa'da düğün konvoyu sırasında akan trafikte drift atan sürücü, trafik ekiplerince tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Ceza sonrası sürücü, sosyal medya hesabından 'Bedeli ödendi' ifadeleri ile paylaşım yaptı.

Olay, dün Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkiinde meydana geldi. 34 MOR 64 plakalı lüks otomobilin sürücüsü M.A.O., düğün konvoyunda akan trafikte drift atarak ilerlemeye başladı. Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan kamera incelemeleri sonucu sürücüye ulaşan ekipler, araç sahibine 49 bin 552 lira para cezası keserek, ehliyetine 60 gün el koydu. Araç ise otoparka çekildi.

'Bedeli ödendi'

Yaşanan olay sonrası araç sürücüsü, aracın fotoğrafını çekerek, sosyal medya hesabından 'Bedeli ödendi' ifadeleri ile paylaşım yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika

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