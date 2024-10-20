Cadde üzerinde drift kamerada
BURSA - Bursa'da bir sürücü lüks aracıyla dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar kameraya yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir gurup geldikleri lüks araçlarıyla yol ortasında dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı. O anlar çevredekilerin amatör kamerasına yansırken, trafikte ise aksamalar meydana geldi. Görüntüler üzerine ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Drift Skandalı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?