Bursa'da Düğünde Metrelerce Uzun Para Şeridi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Düğünde Metrelerce Uzun Para Şeridi

Bursa\'da Düğünde Metrelerce Uzun Para Şeridi
20.08.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki bir düğünde damada 50 metre uzunluğunda para takıldı, davetliler şaşkınlıkla izledi.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde damada bir yakını tarafından metrelerce uzunluğunda para takıldı.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde ilginç görüntüler yaşandı. Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde takı merasiminde salona getirilen metrelerce uzayan para şeridi davetlilerin dikkatini çekti. Davetliler arasında şaşkın bakışlar olurken, bazı misafirler telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. 50 metre boyunca uzanan para şeridinin damadın üzerine tek tek dolanması renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Magazin, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Düğünde Metrelerce Uzun Para Şeridi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlayamadı Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
Anlaşma sağlayamadı! Memur-Sen zam teklifini hakem kuruluna götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:31:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Düğünde Metrelerce Uzun Para Şeridi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.