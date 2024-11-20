Bursa\'da Durağa Park Eden Sürücü ile Otobüs Şoförü Arasında Silahlı Tartışma

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Bursa'da aracını otobüs durağına park edip otobüs şoförüyle tartışan esnaf sürücüye silah O anlar kameraya yansırken, harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüpheliyi silahla yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şuayip A. işletmesinin önünde bulunan otobüs durağına aracını park etti. Yolcu indirmek için gelen belediye otobüsü ise Şuayip A.'nı aracını çekmesi için uyarıda bulununca taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyonun artmasıyla silahına sarılan Şuayip A.'yı çevredekiler durdururken, o anlar kameraya yansıdı.

Polis harekete geçti

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kimliği tespit ettiği şüpheliyi silahla yakaladı. İfadesi alınmak üzere Merinos Polis Merkezine götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, silaha ise el koyuldu. - BURSA