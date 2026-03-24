Bursa'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika
Bursa'da Düzensiz Göç Operasyonu

Bursa\'da Düzensiz Göç Operasyonu
24.03.2026 15:13
Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 29 araca ceza kesildi, 7 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirilirken, 29 arac 307 bin 137 lira ceza kesildi. Nilüfer ilçesinde ise bir iş yerine operasyon düzenlendi.7 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda, iş yerinde 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Bu kişilerden 5'inin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı, 2 şahsın ise Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şahısların kişi başı aylık 29 bin TL karşılığında kalacak yer temin edilerek kaçak çalıştırıldıkları belirlendi. Şahısları temin eden ve çalıştıran organizatörün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 824 kişi sorgulanırken, 4 Türk vatandaşı ile 29 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 769 araç kontrol edildi, 29 araca toplam 307 bin 137 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
SON DAKİKA: Bursa'da Düzensiz Göç Operasyonu - Son Dakika
