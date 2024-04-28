Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Bursa\'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgada, aralarında tartışma yaşayan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi, yanında taşıdığı tabanca ile bacağından vuruldu. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

28.04.2024 04:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında tartışma yaşayan iki gurup sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile Enes A. İsimli genci bacağından vurup kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaralı gence ilk müdahalede bulunduktan sonra, özel bir hastaneye sevk ederken, polis kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Kavga, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:51 Bolu’da toz taşınımı etkisi Gökyüzü kırmızıya büründü Bolu'da toz taşınımı etkisi! Gökyüzü kırmızıya büründü
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 05:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement