Bursa\'da Elektrikli Sahur Davulculuğu

14.03.2026 11:01
Bursa'da sahur davulcuları, yürümek yerine elektrikli motosikletle mahalleleri dolaşıyor.

Bursa'da sahur davulcuları bu yıl farklı bir yöntem kullanıyor. Yürümek yerine elektrikli açık kasalı motosikletle mahalleleri dolaşan davulcular hem zamandan kazanıyor hem de dikkat çekiyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ramazan ayının geleneksel sahur davulcuları bu yıl farklı bir uygulamayla vatandaşların karşısına çıktı. Gece sahur vaktinde davul çalan görevliler, mahalleleri yürüyerek dolaşmak yerine elektrikli açık kasalı bir motosiklet kullanarak gezmeye başladı.

Elektrikli araçla sokak sokak dolaşan davulcular, araç üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Hem pratik hem de hızlı olan bu yöntem, bazı vatandaşların ilgisini çekerken, farklı görüntüler de oluşturdu.

Mahalle sakinleri, teknolojinin geleneksel sahur davulculuğuna farklı bir boyut kazandırdığını belirtirken, davulcuların kısa sürede daha fazla sokağa ulaşabildiği ifade edildi.

İlçede görülen bu uygulama, Ramazan'ın geleneksel sahur kültürünün modern yöntemlerle devam ettiğini de gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Kültür, Bursa, Son Dakika

