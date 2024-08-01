Bursa'da Ev ve Market Soygunu: Hırsızlık Anları Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Ev ve Market Soygunu: Hırsızlık Anları Kamerada

Bursa'da bir şüpheli önce bir evden 10 bin lira çaldı, ardından bir markete girdi. Kasiyerin olmadığını fark eden şüpheli, kasadan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sayesinde şüpheli kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin 12 ayrı suçtan dosyası olduğu belirlendi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.08.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önce evi soydu, sonra marketi...Önce kamera sonra polise yakalandı

Bir sağa baktı, bir sola baktı kasiyerin olmadığı fark edince saniyeler içinde böyle hırsızlık yaptı

BURSA - Bursa'da bir şüpheli girdiği evden 10 bin lira çaldıktan sonra markette yöneldi. Kasiyerin olmadığını görünce kasadan cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kameralardan kimliği tespit edilen şüpheli yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir eve girip 10 bin lira çalan şüpheli buradan çıktıktan sonra, Emirsultan Mahallesi'nde bir markete müşteri gibi girdi. Şadi A. içerde bir süre gezindikten sonra kasadaki çalışanın olmadığını fark etti. Etrafı kolaçan eden şüpheli hızlı hareketlerle kasadan telefonu alarak kayıplara karıştı. Kasaya dönen çalışan; paranın alındığı ve telefonun olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi, fiziki takibe alarak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 12 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ev ve Market Soygunu: Hırsızlık Anları Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Ev ve Market Soygunu: Hırsızlık Anları Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement