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Bursa'da faciadan dönüldü: Damperi açık seyreden kamyon elektrik direğini böyle devirdi - Son Dakika
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Bursa'da faciadan dönüldü: Damperi açık seyreden kamyon elektrik direğini böyle devirdi

Bursa'da damperi açık seyreden bir kamyon, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Olay anı, kamyonun arkasında bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa\'da faciadan dönüldü: Damperi açık seyreden kamyon elektrik direğini böyle devirdi
11.01.2024 - 20:28,  Güncelleme: 20:28
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Bursa'da faciadan dönüldü: Damperi açık seyreden kamyon elektrik direğini böyle devirdi

BURSA - Bursa'da damperi açık seyreden ve yol kenarındaki direği yıkan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyon sürücüsü damperini açık şekilde seyretti. Bir süre böyle ilerleyen kamyon en sonunda yol kenarında bulunan bir direğe çarparak devirmesi sonrası durdu.

O anlar ise kamyonun arkasında bulunan bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da faciadan dönüldü: Damperi açık seyreden kamyon elektrik direğini böyle devirdi - Son Dakika


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