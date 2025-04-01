Bursa'da Feci Kaza: 1 Çocuk Öldü, 5 Yaralı

Bursa'da 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da aynı aileden 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa- Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu. Araç yan yatarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i çocuk 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan minik Tusem Akçay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, feci kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.