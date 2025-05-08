3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı - Son Dakika
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3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lüks otomobil, karşı istikametten gelen cip ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen cipin sürücüsü ise çalıların arasında saklanırken bulundu.

08.05.2025 04:57
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İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş idaresindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı.

3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇALILIKLARIN ARASINDA YAKALANDI

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.'nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri tamamladıktan sonra cenazeler Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı
3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 3 kişinin ölümüne neden oldu, çalılıkların arasında yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Tiplere bakınca pek hayırlı iş yapan Tiplere benzemiyorlar 11 2 Yanıtla
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