Bursa\'da Feci Kaza: Kamyonet En Sola Geçmek İsterken Çarpıştı

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En sağ şeritten en sola geçti, kaza 'geliyorum' dedi

BURSA - Bursa'da en sağ şeritten en sola geçmek isteyen kamyonet, kazaya sebebiyet verdi. O anlar saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan kamyonet, bir anda kendini en sol şeride atmak istedi. Sol şeritten hızla gelen otomobil frene bassa da fayda etmedi. Kaza anı ise saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.