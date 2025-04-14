Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Geniş Video İzle

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen tıra kamyonet çarptı. Tırın altına giren kamyonetin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

14.04.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da emniyet şeridinde bekleyen tıra hızla gelen kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle tırın altına giren araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.

KAMYONET, TIRIN ALTINA GİRDİ

Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken 112 ekiplerine bilgi verdi.

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Bu esnada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor Narin Güran cinayetinde 15 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor
Avcılar’da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı Avcılar'da sürücü park halindeki 8 araca çarparak kaçtı
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı Otogarın tuvaletine girip yarı baygın halde uyuşturucu kullandı
ABD’den Çin’e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz
Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı Kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı ama kurtarılamadı
Küçükçekmece’de çürümüş erkek cesedi bulundu Küçükçekmece'de çürümüş erkek cesedi bulundu
İsrail, Gazze’deki Filistinlileri Sürgün Ediyor İsrail, Gazze'deki Filistinlileri Sürgün Ediyor
Husiler, ABD’ye ait insansız hava aracını düşürdü Husiler, ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdü

20:13 Villada Sinem’i öldüren katilin kaçışı kamerada Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada
19:35 Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar
17:42 Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı
16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
08:29 Kritik karar için geri sayım başladı Döviz, borsa ve altını etkileyecek Kritik karar için geri sayım başladı! Döviz, borsa ve altını etkileyecek
08:22 Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak iddiasına yanıt
08:20 ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu ABD ordusu bu ülkeyi ilk kez vurdu
08:11 Jose Mourinho Sivasspor maçı biter bitmez telefonu eline aldı Jose Mourinho Sivasspor maçı biter bitmez telefonu eline aldı
08:02 Vitor Pereira’nın takımı Tottenham’ı darmadağın etti Vitor Pereira'nın takımı Tottenham'ı darmadağın etti
07:53 İmzayı attı bile İlkay Gündoğan’dan Galatasaray’a kötü haber İmzayı attı bile! İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a kötü haber
07:42 Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi Anne bebeğiyle müstehcen paylaşım yapıp para istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 20:35:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement