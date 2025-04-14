Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı

Bursa'da emniyet şeridinde bekleyen tıra hızla gelen kamyonet çarptı. Kazanın etkisiyle tırın altına giren araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.

KAMYONET, TIRIN ALTINA GİRDİ

Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken 112 ekiplerine bilgi verdi.

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Bu esnada kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.