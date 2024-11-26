Bursa\'da FETÖ Üyesi Yakalandı

Bursa'da FETÖ'den aranan şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütü üyesini kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6.5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.(64)'yı kırsal Cerrah Mahallesi'nde yakaladılar. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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