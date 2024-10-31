Bursa'da FETÖ'ye Operasyon: 8 Gözaltı

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Bursa'da FETÖ'nün "gaybubet evlerine" operasyon: 8 gözaltı

BURSA - Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PYD'ye ait "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği ve titizlikle yürütülen soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.