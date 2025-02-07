Bursa\'da Firari Hükümlü Kaçırılmak İstendi

3.Sayfa

Bursa'da sağlık kontrolü için hastaneye getirilen firari hükümlü, 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden arbede anları güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl'ü yakaladı. Akgöl, sağlık kontrolü için Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şahıs burada birbiriyle akraba oldukları öğrenilen 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden arbede anları güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye gelen takviye ekipler, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali A., Mücahit A.ve Refik A.'yı gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali A.ve Mücahit A., 'kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, Refik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA