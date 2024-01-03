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Bursa'da Forklift Kullanırken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Forklift Kullanırken Hayatını Kaybetti

Bursa'da bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu bir işçi, forklift ile tıra patates yüklerken kullandığı aracın yan yatması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da Forklift Kullanırken Hayatını Kaybetti
03.01.2024 - 05:01,
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Bursa'da forklift ile tıra patates çuvalı yükleyen işçi, kullandığı forkliftin yan yatması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günlük işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdullah H., forklift ile tıra patates yüklediği sırada forklift yan yattı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Abdullah H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah H.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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