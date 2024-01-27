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Bursa'da freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Bursa'da freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı

Bursa'da sürücüsünün park ettiği ancak freni boşalınca harekete geçen kamyon, şans eseri ölü ya da yaralı olmadan park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa\'da freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı
27.01.2024 - 16:04,
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Bursa'da sürücüsünün park ettiği ancak freni boşalınca harekete geçen kamyon az kalsın faciaya sebep oluyordu. O anlar kameraya yansıdı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak park halindeki bir hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yokuşa park edilen 55 AEJ kamyonun frenleri boşaldı. Yolun eğimi ile birlikte geriye doğru hareket eden kamyon saniyeler içerisinde hızlandı. Arkasında park halinde bulunan 34 BYT plakalı hafif ticari araca çarpan kamyon güçlükle durdu. Yaşanan olayda araçların içinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Kazada kamyonun çarptığı hafif ticari araç ağır hasar aldı.

Vatandaşların yoldaki diğer araçları uyarma anı, kamyonun hızlanması ve park halindeki araca çarpması da saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da freni boşalan kamyon park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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