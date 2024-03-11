Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: 25 kadın kurtarıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da fuhuş çetesine operasyon: 25 kadın kurtarıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı

Bursa\'da fuhuş çetesine operasyon: 25 kadın kurtarıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa merkezli 3 ilde fuhuş çetesine şafak vakti operasyon düzenledi. Zorla fuhuş yaptırılan 25 mağdur kadın çetenin elinden kurtarılırken, çete üyesi 31 şüpheli kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

11.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa merkezli 3 ilde fuhuş çetesine şafak vakti operasyon düzenledi. Zorla fuhuş yaptırılan 25 mağdur kadın çetenin elinden kurtarılırken, çete üyesi 31 şüpheli kıskıvrak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başarılı bir operasyona imza attı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, eskort sitelerinde ilan vererek kadınları pazarlayan çeteye 8 Mart sabahı Bursa merkezli İzmir, Ankara ve Denizli'de operasyon için düğmeye basıldı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu 300 polis, 40 farklı ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 25 mağdur kadın kurtarıldı.

"Sistem Evi" adı verdikleri evden her şeyi yönettikleri ortaya çıktı

Operasyon sonrası yapılan aramalarda birçok dijital materyal, kullanıma hazır sim kartı ve telefon, tehdit amaçlı kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çete üyelerinin "Sistem Evi" adı verdikleri evden serverler kurarak ilan verdikleri ve kadınlara buradan yönlendirme yaptıkları ortaya çıktı.

Çete üyeleri kiraladıkları araçlarla kadınları fuhuşa götürüyordu

Soruşturmayı derinleştiren Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerinin kiraladıkları araç ile fuhuşa zorladıkları kadınları otel ve apart gibi yerlere götürdüklerini tespit etti.

Çete liderinin kod adı ortaya çıktı

Çete lideri olan B.Y.'nin kendisine "Mr. Yamaç ve Ghost" kod ismi verdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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