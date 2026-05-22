Bursa'da Genç Dereye Kapıldı, Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre Deresi'ne kapılan genç, ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarında oturan bir şahıs, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şahsı yaklaşık 1 kilometre ileride dere içerisindeki çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen şahıs, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmakta güçlük çeken şahsın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. - BURSA