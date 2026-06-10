Bursa'da Gençler Arası Kavga Meydan Muharebesine Döndü - Son Dakika
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Bursa'da Gençler Arası Kavga Meydan Muharebesine Döndü

Bursa\'da Gençler Arası Kavga Meydan Muharebesine Döndü
10.06.2026 09:32
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Bursa'da iki grup genç arasında çıkan kavga, ortalığı karıştırarak panik yaşattı.

Bursa'da iki grup genç arasında çıkan kavga, adeta meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle ortasında yaşanan kavga nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Grup Genç, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Gençler Arası Kavga Meydan Muharebesine Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Gençler Arası Kavga Meydan Muharebesine Döndü - Son Dakika
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