Bursa'da Geri Dönüşüm Depo Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Geri Dönüşüm Depo Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Bursa'da geri dönüşüm deposunda elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü.

Bursa'da geri dönüşüm deposunda elektrik akımına kapıldığı belirtilen 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

Olay, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Ahmed Touto, iş yerinde bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden iş yerinin bekçisi, çocuğu otomobille Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmed Touto, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın Emek Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çocuk, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Geri Dönüşüm Depo Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Geri Dönüşüm Depo Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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