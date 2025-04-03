Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama - Son Dakika
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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

Bursa\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

Nilüfer'deki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama sonrası yangın kontrol altına alındı.

03.04.2025 11:05
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaaddinbey Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bir anda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama - Son Dakika

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