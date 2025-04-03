Bursa\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Patlama

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaaddinbey Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bir anda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA