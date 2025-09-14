Bursa'da Geri Giden Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Bursa'da Geri Giden Sürücü Kaza Yaptı

14.09.2025 10:18
Yolu şaşıran sürücü, anayolda geri giderken ticari araca çarptı ve olay yerinden kaçtı.

Bursa'da yolu şaşıran bir sürücü, anayolda geri geri giderek arkasından gelen ticari araca çarptı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kazaya karıştıktan sonra hızla olay yerinden kaçan sürücü, kameraya anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen olay, yoldaki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, yolu kaçırınca anayolda geri geri ilerlemeye başladı. Olay sırasında yoldaki diğer araçlardan biri, sürücünün geri geri ilerlediğini fark ederek manevra yapmaya çalıştı ancak bu esnada geri gelen araç, ticari bir araca çarptı. Kaza nedeniyle ticari araç sürücüsü trafik magandasına korna çalarak tepki gösterdi.

Kaza sonrası sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

