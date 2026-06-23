Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Denetimi - Son Dakika
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Denetimi

Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığı Denetimi
23.06.2026 13:34
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Bursa'da 3 bin 25 kişinin sorgulandığı denetimlerde 6 kaçak göçmen ve 2 şüpheli yakalandı.

Bursa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 25 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem başlatıldı. Kaçak göçmenleri barındırdığı ve çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığı suçları ve organizatörleriyle mücadele kapsamında il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 bin 25 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 29 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca 251 aracı kontrol ederken, çeşitli ihlaller nedeniyle 6 araca toplam 96 bin 580 lira idari para cezası uyguladı.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 15 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 6 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, ayrıca yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı şekilde barındırdığı ve çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Göçmen, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Denetimi - Son Dakika

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