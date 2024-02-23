Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Taylandlı Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Taylandlı Kadın Yakalandı

Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Taylandlı Kadın Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, işletmeye 1.5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

23.02.2024 11:51
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'göçmen kaçakçılığı' suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ruhsatı bulunmayan işletmeye SGK denetmeni tarafından 1.5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İş yerinin ortakları olduğu tespit edilen A.B., B.K., N.A.K. ve T.T. isimli 4 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Taylandlı Kadın Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Taylandlı Kadın Yakalandı - Son Dakika
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