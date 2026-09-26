Bursa\'da hatalı dönüş yapan otomobilin karıştığı kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobilin karıştığı kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde hatalı dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada araçlar hasar gördü; çarpışma anı bölgedeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. İki otomobilin karıştığı kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, dönüş yapmak istediği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.
Kazanın yaşandığı sırada bölgede seyir halinde olan başka bir aracın kamerası, çarpışma anını kaydetti. Görüntülerde, hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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