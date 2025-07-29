Bursa'da Havai Fişek Yangını Korku Yarattı

Bursa'da tophane yamaçlarında bir havai fişeğin sebep olduğu yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 23.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi tophane yamaçlarında meydana geldi. Muradiye Devlet Hastanesinin karşısındaki alanda bir havai fişeğin yol açtığı yangın kısa sürede kuru otları ve ağaçları tutuşturmasıyla yangın çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla alevler söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA