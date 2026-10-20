Bursa'da hayali savunma şirketi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da hayali savunma şirketi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

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Bursa\'da hayali savunma şirketi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 1\'i tutuklandı
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Bursa'da savunma sanayii alanında faaliyet gösteren hayali şirket üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde kamuflaj, çelik yelek ve dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğerine adli kontrol verildi.

Bursa'da savunma sanayii alanında faaliyet gösteren hayali şirket kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde polis ve asker kamuflajları, çelik yelekler, kelepçeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösterdiği imajı veren hayali bir şirket üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kurdukları internet sitesi aracılığıyla kendilerine kurumsal iş adamı görüntüsü verdiği, lüks ofis ve araçlar kullandığı, özel korumalarla dolaşarak güven sağladığı belirlendi.

Kamu kurumlarıyla bağlantılı oldukları imajını verdiler

Şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı oldukları imajını oluşturarak vatandaşlara çeşitli işler yaptırdığı, ancak işlerin bedelini ödemeyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca mağdurların alacaklarını devredilebilir ticari borç gibi göstermeye çalıştıkları ve ödeme talebinde bulunan vatandaşları tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Adreslerinden kamuflaj ve çelik yelek çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla T.Y. ve K.Y. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda polis ve asker kamuflajları, çelik yelekler, kelepçeler, biber gazları, telsizler, mermi çekirdekleri ile boş ve dolu kovanlar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu.

1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.Y. hakkında adli kontrol kararı verildi. T.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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