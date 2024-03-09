Bursa'da hurdacıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın, 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaya'nın Fenerbahçe'ye büyük emekleri olduğu belirtilirken, başkanlık döneminde takımın birçok başarı elde ettiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda Türkiye şampiyonu olduğu ve Süper Lig tarihinde en golcü takım olarak tarihe geçtiği hatırlatıldı. Tahsin Kaya'nın vefatı nedeniyle Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.