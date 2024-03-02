Bursa'da önceden aralarında husumet bulunan iki tarafın kavgasında kan aktı. Çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Y.Ç. (57) ile kimliği henüz belli olmayan şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken dernek lokalinin içerisinde kimliği belirsiz şüpheli, Y.Ç.'ye 4 el ateş açtı. Şüpheli şahıs bölgeden kısa sürede koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Ç.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye güvenlik önlemi alırken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Y.Ç.'nin ayağından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Husumetli İki Grup Arasında Kanlı Kavga - Son Dakika
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda seyir halinde olan bir tırın sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada bedelli askerlik yapanlara tepki göstererek, Türkiye'yi sevenlerden oy istediklerini belirtti. Özel'in bu sözleri, daha önce attığı bedelli askerlikle ilgili tweetiyle çeliştiği şeklinde yorumlandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı mevkide dağda mahsur kalan keçi, CANKUR ve AKOM ekiplerinin kurtarma çalışması ile özgürlüğüne kavuştu. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda keçiyi kayalıklardan kurtardı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uygulama noktasından kendisini durdurmak isteyen polisi sürükleyerek yaralayan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin araçla sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve aracın içinde sıkışan tır şoförü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum'da bir genç, arkadaşının kullandığı otomobilin tavanına çıkarak seyahat etmeye başladı. Hareket halindeyken otomobil dönüş yapınca genç araçtan düşerek yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'da U11 Yerel Futbol Ligi karşılaşmaları esnasında tribündeki tahta plakanın vidasının çıkması sonucu çökme yaşandı. 3 seyirci 3 metreden yere düşerek yaralandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içerisinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 404 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kaçak tütün, kaçak sigara, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık ve yağma suçuna karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ele geçirdi.
Erzincan'da bir çocuğun soda, gazoz gibi şişelerin kapağını açmaya yarayan kapak açacağına parmağı sıkıştı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını özenli bir şekilde keserek kurtardı. Çocuğun babası ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?