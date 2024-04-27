Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaparak 17 aranması olan şahsı gözaltına aldı. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah da ele geçirildi. Ayrıca, trafiği tehlikeye atan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

27.04.2024 20:18
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Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 17 aranması olan şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Parklar, mekanlar, tek tek incelenirken, yapılan uygulamada 3 binin üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri, 1 adet ruhsatsız silah, 11 adet fişek ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 26 araç sürücüsüne toplam 96 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güveni' için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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