Bursa'da Huzur Uygulamaları: 30 Gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da Huzur Uygulamaları: 30 Gözaltı

Bursa\'da Huzur Uygulamaları: 30 Gözaltı
04.07.2026 10:10
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Bursa'da yapılan denetimlerde 30 aranan kişi yakalanırken, sürücülere 1 milyon lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı huzur uygulamalarında aranan şahıslara göz açtırılmadı. İki gün süren denetimlerde 30 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi, kuralları ihlal eden sürücülere ise 1 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 5 bin 524 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanırken, iki şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik denetimlerinde toplam 1.711 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 52 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 12 bin 348 lira idari para cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen bir sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde ise 24 iş yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinde 4207 Sayılı Kanun'a aykırılık bulunduğu ve 1 iş yerinde çalışan bir kişinin SGK kaydının olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Huzur Uygulamaları: 30 Gözaltı - Son Dakika

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