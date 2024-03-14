Bursa'da "Huzurlu Parklar" uygulaması
Park ve çevresindeki şüpheli şahıs ve araçlar teker teker sorgulandı
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirdi. Parkta bulunan şüpheli şahıs ve parkın çevresinde bulunan araçlar teker teker sorgulandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ile Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, il genelinde bulunan parklara "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirdi. Park polisi ve Yunus Timleri, park içerisinde şüpheli gördüğü kişileri üst araması yaparken parkın çevresinde bulunan araçlar ise teker teker arandı. Parkta bulunan çocuklar ve aileleri uygulamalar nedeniyle memnuniyet duyduğu ifade etti.
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