Bursa'da silahlı kavga: İhlas Haber Ajansı muhabiri darp edildi - Son Dakika
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Bursa'da silahlı kavga: İhlas Haber Ajansı muhabiri darp edildi

Bursa\'da silahlı kavga: İhlas Haber Ajansı muhabiri darp edildi

Bursa'da Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Bozkurt, şüpheliler tarafından darp edildi. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

29.04.2024 14:32
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Bursa'da dün akşam Podyum Park Eğlence Merkezi'nde çıkan silahlı kavgayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden şüphelilerden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Podyum Park Eğlence Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Klarnet isimli bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Enes K. (26), arasında husumet olan kişiyle mekan kapısında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce saldırgan, Murat Enes K.'yi yanında taşıdığı silah ile bacağından vurdu. Olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Abdullah Bozkurt'u gören Klarnet isimli mekanın korumaları Bozkurt'u darp etti. Haber görevini yerine getiren basın mensubu yaklaşık 10 kişinin kendisini darp etmesiyle yerde kaldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden alınan basın görevlisi Bozkurt, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldım. Edindiğimiz bilgiye göre, İhlas Haber Ajansı muhabiri genç meslektaşımız Abdullah Bozkurt, Podyum Park'ta meydana gelen bir olay hakkında bilgi toplarken Klarnet isimli mekanın yetkilileri ve güvenlikçileri tarafından feci şekilde dövülerek hastaneye kaldırılmış. Tek tesellimiz meslektaşımızın hayati tehlikesinin olmamasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyor, saldırganların yakalanarak hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız" dedi.

Şüphelilerden 2'si gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri Gökhan T. (28) ile Burak A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da silahlı kavga: İhlas Haber Ajansı muhabiri darp edildi - Son Dakika

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