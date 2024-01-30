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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Güneştepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek meydan muharebesine dönüştü. Kavga, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa\'da iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı
30.01.2024 - 11:27,
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Bursa'da iki grubun meydan muharebesi çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine saldırmaya başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Kavga bir süre sürerken daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, Olaylar, Güvenlik, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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