Bursa'da iş hanından 2 televizyon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da iş hanından 2 televizyon çalan hırsız yakalandı

Bursa\'da iş hanından 2 televizyon çalan hırsız yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir iş hanından çalınan 2 televizyonun hırsızı polis tarafından kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan Faruk S. (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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Bursa'da iş hanından 2 televizyonu çalan hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binadan farklı tarihlerde 2 plazma televizyonun çalındığının ihbarı alınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İçinde eşyalar bulunan ancak kullanılmayan iş hanının çevresindeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin gece saatlerinde bahçe kapısının üzerinden tırmanarak içeriye girenin 4 suç kaydı bulunan Faruk S. (39) olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresi kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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