Bursa\'da İşçi Testereye Kapıldı

Bursa'da faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Emrah Z. (39), ahşap kesimi yaptığı sırada elini yatar testereye kaptırdı. Sol elinin işaret parmağı kopan işçi yaralandı. Kopan parmağıyla, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA