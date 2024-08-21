Bursa'da ıslak yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da ıslak yolda kaza: 1 yaralı

Bursa\'da ıslak yolda kaza: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde ıslak yolda kayan kamyonet, bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

21.08.2024 16:05
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Bursa'nın İznik ilçesinde ıslak yolda kayan kamyonet, bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi girişinde meydana geldi. İ.S.E. idaresindeki 34 SZ 932 plakalı kamyonet, ıslak zeminde sürücüsünün idaresinden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan İ.S.E.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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