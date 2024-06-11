Bursa'da İstinat Duvarı İş Makinesinin Üzerine Çöktü: Operatör Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da İstinat Duvarı İş Makinesinin Üzerine Çöktü: Operatör Kurtarıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda, iş makinesinin üzerine çöken istinat duvarı sonucu operatör sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

11.06.2024 13:22
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Bursa'da bir inşaatta istinat duvarı iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinasının içerisinde sıkışan operatör itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Belde sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta iş makinasının üzerine istinat duvarı çöktü. Operatörün iş makinasında sıkışması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaralı operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı operatör olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da İstinat Duvarı İş Makinesinin Üzerine Çöktü: Operatör Kurtarıldı - Son Dakika

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