Bursa'da jandarma 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı
BURSA - Bursa'da ülkeye kaçak yollarla giren 5 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.
İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesinde devriye görevini sürdüren İnegöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, şüphelendikleri 5 şahsı durdurdular. İlçeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı.
İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.
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